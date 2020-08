Der Münchner Geister-Express ist weiter nicht zu stoppen und hat in in zwölf Spielen ohne Zuschauer während der Coronavirus-Pandemie zwölf Siege auf dem Konto. Weiter in Torlaune präsentiert sich Lewandowski, der mit seinem 12. Wettbewerbstreffer nun bei 52 Toren in 44 Pflichtspielen mit den Bayern steht.



Bereits am Sonntag fliegen die Münchner nach Portugal an die Algarve, um sich intensiv auf die bevorstehenden K.o.-Spiele vorzubereiten. Das Finale der Königsklasse findet am 23. August statt.