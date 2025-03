Champions League: Real, Atletico Madrid und ihre Feindschaft

Die einen zetern, die anderen antworten mit Humor: So präsentierte sich in den vergangenen Wochen die Madrider Fußball-Landschaft.

Denn wenn sich Real und Atlético Madrid am Dienstag, 21 Uhr ( ausführlicher Bericht im ZDF am Mittwoch ab 23 Uhr ), zum Achtelfinale der Champions League begegnen, sorgen dabei auch die Scharmützel außerhalb des Platzes für Brisanz.

Atléticos Spott über Reals Schiedsrichterklage

Es geht wie so oft in Spanien um die Schiedsrichter. Bei Real glauben sie, dass diese mit vorsätzlicher "Manipulation" gegen den Rekordmeister vorgehen - so formulierte es im Februar vor dem Ligaderby (1:1) ein Kommuniqué des Klubs

Hässliche Anfeindungen gegen Vinícius

Besonders denkwürdig: Der Pokalfinaltriumph 2013 in Reals Estadio Santiago Bernabéu, wo am Dienstag auch das Hinspiel stattfindet.

Atléticos Aufstand hat einen Namen: Diego Simeone

Simone spielt mit dem Underdog-Image

Was die "Königlichen" an Simeone richtig nervt, ist denn auch vor allem der Erfolg seines Narrativs. Der Argentinier präsentiert Atlético als leidenschaftlichen Underdog, als "Mannschaft des Volkes".

Simeone knüpft damit an historische Mythen an. Real ist der Klub der Eliten, Atlético der des Proletariats - so lautet die klassische Unterscheidung. Sie ist so richtig wie falsch.