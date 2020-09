Die UEFA gab am Mittwoch bekannt, dass die Termine für alle noch ausstehenden Spiele in Europa League und Champions League bis auf Weiteres verschoben sind.



Nach ZDF-Informationen plant die UEFA mit einem Neustart der Europacup-Spiele im Juli oder August 2020 - und damit entweder parallel zu den nationalen Ligen zu spielen oder der neuen Saison 2020/2021 in Champions League und Europa League voranzustellen. Das Exekutivkomitee der UEFA muss diesen Plänen noch zustimmen.