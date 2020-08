Barcelona feuert Trainer Setien

Als Favorit auf die Nachfolge Setiens gilt der niederländische Nationaltrainer Ronald Koeman. Koeman hatte von 1989 bis 1995 für Barca gespielt und gewann in dieser Zeit den Europapokal der Landesmeister (1992) und vier Mal die spanische Meisterschaft. Er soll sich laut Medienberichten in den Niederlanden bereits am Montag in Barcelona aufgehalten haben.