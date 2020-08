Aufgrund der Corona-Krise findet das Finale der UEFA Champions League in diesem Jahr ohne Zuschauer im Stadion statt. In Deutschland strahlen der Pay-TV-Sender Sky und der Streaming-Dienst Dazn die Partie live aus. Im frei empfangbaren TV sehen sie das Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain am Sonntag ab 20:15 live im ZDF und im Livestream bei ZDFheute (Livestream empfangbar von deutschen IP-Adressen).