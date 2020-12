Denn auf dem Papier hat RB die schlechteste Ausgangslage in der ausgeglichenen Gruppe H. Spitzenreiter Paris St. Germain, ManUnited und Leipzig liegen mit neun Punkten gleichauf. Der Bundesligist hat als Dritter jedoch die schwächste Tordifferenz, was nicht zuletzt an United liegt. Im Hinspiel in Old Trafford Ende Oktober hatte RB mit 0:5 die höchste Niederlage der Klubgeschichte kassiert. Auch im direkten Vergleich hat RB schlechte Karten. Nur ein Sieg garantiert Leipzig den Einzug ins Achtelfinale.