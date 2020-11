Doch auch bei Paris fehlen mit den Superstars Neymar und Kylian Mbappé sowie Julian Draxler, Juan Bernat, Marco Verratti und Mauro Icardi wichtige Akteure für Trainer Thomas Tuchel. So stehen wohl nun in Leipzig lediglich fünf, sechs Spieler in der Startelf von PSG, die bereits im Semifinale aufgelaufen waren.