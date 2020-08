Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel indes spielte am Dienstagabend von Beginn an auf einem anderen Level als RB. Die Leipziger konnten nur ohnmächtig reagieren, hinterherlaufen und zusehen, wie Neymar & Co. wirbelten. Eine Lehrstunde, auf deren Verlauf Nagelsmann keinen entscheidenden Einfluss nehmen konnte.