Im strömenden Regen von Madrid hat der FC Chelsea einen kleinen Schritt auf dem Weg ins Champions-League-Finale gemacht. Das Team von Trainer Thomas Tuchel kam im Halbfinal-Hinspiel bei Real Madrid zu einem 1:1 (1:1) und verschaffte sich damit eine passable Ausgangsposition für das Rückspiel am 5. Mai an der Stamford Bridge in London.