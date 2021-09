Jasur Yakhshiboev hatte den absoluten Außenseiter in der 25. Minute mit einem Kopfballtreffer in Führung gebracht. Es war der einzige Schuss aufs Tor der Moldauer in der ersten Halbzeit. Die Königlichen wiederum scheiterten häufig am bestens aufgelegten Sheriff-Keeper Giorgos Athanasiadis.