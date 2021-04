Eine der Handlungsempfehlungen der Task Force Zukunft Bundesliga, an der auch der DFB beteiligt war, lautet, sich auf europäischer oder globaler Ebene in Zusammenarbeit mit der Politik für Reformen einzusetzen, die eine gleichmäßigere Verteilung der UEFA-Gelder an die Klubs beinhalten. Die geplanten Reformen gehen in die gegenteilige Richtung.