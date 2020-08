Lissabon, die sonst so flirrende, pulsierende, überfüllte Metropole, ist dieser Tage wie verwandelt. "Es ist leise und leer in Lissabon", sagt eine Mitarbeiterin der Touristeninformation am zentralen Praça do Comercio. Wo sich sonst Tausende Touristen täglich tummeln, verlieren sich gerade einmal ein paar Dutzend Besucher.



16,19 Millionen Besucher wurden 2018 in der portugiesischen Hauptstadt gezählt, die über 20 Milliarden Euro Umsatz machten. So war es, bevor das Coronavirus die Touristenströme kappte. Aktuelle Zahlen gibt es noch nicht. Doch ohne die Menschenmengen wirkt die Metropole wie ausgestorben und zu groß geraten. Und so ähnlich ist es ja gerade auch mit dem Fußball – Geisterkulissen allenthalben.