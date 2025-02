Super Bowl: Chiefs-Chefcoach Andy Reid auf Rekordjagd

Die Chiefs haben den lässigen Patrick Mahomes . Und sie haben den extrovertierten Travis Kelce . Aber der coolste Typ bei Kansas City ist ein 66-Jähriger: Andy Reid. Während in der Super-Bowl-Woche in New Orleans alle Akteure dem Dresscode der NFL folgend uniform auftreten, kommt der Fan von Hawaii-Hemden locker flockig im Flamingo-Shirt zur Pressekonferenz.