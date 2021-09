Nach sechs Spieltagen in der Fußball-Bundesliga drängt sich der Verdacht auf: Mit van Bommel haben die Wolfsburger eine gute Chance, sich als Spitzenteam zu etablieren. Es ist ihm in Windeseile gelungen, nicht nur einzelne Spieler, sondern einen ganzen Verein auf seine Seite zu ziehen. "Er ist menschlich und fußballerisch ein Top-Trainer", findet Mittelfeldspieler Maximilian Arnold. Aber was ist das Besondere? "Man hat es oder hat es nicht", sagt van Bommel im aktuellen sportstudio. Sätze wie diese garniert er stets mit einem breiten Grinsen.