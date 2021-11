"Was alles genau im DOSB passiert ist, muss man juristisch, moralisch und ethisch aufarbeiten", so Bokel. Das Wichtigste seien zuallererst die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der DOSB-Zentrale in Frankfurt am Main: "Mit ihnen zu sprechen, ihnen Vertrauen zu geben, damit sie wieder gern dort arbeiten."