Heidenheim fordert FC Chelsea in der Conference League

Auch das ist Teil dieser beeindruckenden Heidenheimer Erfolgsstory . Als der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald den Verteidiger und Ex-Profi Schmidt vor rund zwei Jahrzehnten in die Heimat zurückholte, kickte Heidenheim in der Verbandsliga, ehe es mit Kapitän Schmidt in die Oberliga aufstieg. 2007 übernahm Schmidt das Traineramt, über die Regionalliga folgten weitere Aufstiege in die dritte Liga (2009), zweite Liga (2014) und Bundesliga (2023).