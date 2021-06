Copa America im Virus-Variantengebiet

Die Copa America ist zwar nicht das älteste Fußball-Turnier, dafür aber das älteste Nationen-Turnier der Welt. Seit 1916 küren Südamerikas Mannschaften - in den vergangenen Jahren immer mal wieder um Gast-Nationen wie Japan oder Katar ergänzt - den Meister ihres Kontinents.



Rekord-Sieger ist Uruguay mit 15 Copa-Titeln. Titelverteidiger ist Brasilien, das 2019 im eigenen Land gewann.



Der Austragungsrhythmus änderte sich in den vergangenen Jahren stets. Inzwischen versucht der austragende Kontinentalverband Conmebol das Turnier zeitgleich zur Europameisterschaft auszutragen.



Das Turnier wurde ähnlich wie die EM 2020 um ein Jahr aufgeschoben. Sorgenvoll blickt Conmebol nach Europa, wo die reichen Länder ihre Impfkampagne weiter vorantreiben und erste bedeutende Spiele wie das Champions-League-Finale mit internationalen Fans möglich waren und sind.



Eine EM mit fröhlichen Zuschauern, während in Südamerika die Stadien und Bildschirme leer blieben, das würde die Spanne zwischen Arm und Reich noch größer werden lassen. Denn während die europäischen Verbände durch die EM ihre wirtschaftlichen Ausfälle zumindest in Grenzen halten könnten, würde ein kompletter Turnierausfall in Südamerika einen immensen finanziellen Schaden für die Verbände bedeuten. Und das hätte Folgen für die Nachwuchsarbeit und die strukturellen Voraussetzungen für den Fußball in Südamerika.