Erstmals seit dem 13. März tastete sich auch Bayern München so gut es geht an einen geordneten Trainingsbetrieb heran. Dabei gingen die Münchner die Wiederaufnahme generalstabsmäßig geplant an: zeitversetzter Zugang zum Trainingsgelände über die Tiefgarage, Aufteilung der Spieler auf mehrere Kabinen - mit einem Abstand von vier Metern. Nach dem Training: zu Hause duschen sowie Verzehr des vom Klub in Boxen bereitgestellten Essens.