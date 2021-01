Der Deutsche Handballbund nahm am Mittwoch Kontakt mit dem Weltverband IHF auf. "Wir müssen in einigen Dingen nachjustieren", berichtete DHB-Sportvorstand Axel Kromer. Dazu gehöre eine stärkere Separierung bei den Mahlzeiten im Teamhotel in Gizeh: "Da wollen wir mit Nachdruck erreichen, dass weitere Räumlichkeiten geöffnet werden, um das Risiko in diesem Bereich weiter zu minimieren."