Für das augenblickliche Geschäftsmodell hält Vöpel es für eine Gefahr, dass aus der Not heraus Entscheidungen getroffen werden könnten, die langfristig negative Folgen hätten. "So könnten sich einige Vereine gedrängt fühlen, ihre Eigenkapital-Situation zu stärken, indem die 50+1-Regelung gekippt wird, damit sie Investoren gewinnen können." Die 50+1-Regel verhindert bislang, dass Investoren die Mehrheit der Anteil an einem Fußballklub übernehmen können.