Angesprochen auf die Siege seiner Mannschaft, den 4:0-Sieg gegen Benfica Lissabon in der Champions League und das 4:0 gegen Hoffenheim in der Bundesliga in seiner Abwesheit meinte Nagelsmann: "Ich bin froh, dass es bisher so gut läuft und die Jungs marschieren. Sonst würde es mir sehr schwer fallen." Dass es teilweise medial so dargestellt würde, er coache seine Mannschaft locker von der Couch, findet er indes "ein bisschen respektlos".