Ethikrat-Chefin: Spiele in Tokio "fahrlässig"

Nur gut zwei Monate vor den Spielen ist auch die Pandemielage vor Ort weiter angespannt. Japans Regierung verlängerte den Notstand in Tokio und drei weiteren Regionen bis Ende Mai. Auch in zwei weiteren Präfekturen wurde der Notstand verhängt. Die Regierung habe gehofft, dass ein "kurzer und starker" Notstand ausreichen würde, um die vierte Infektionswelle in Japan einzudämmen, aber die Neuinfektionen in Großstädten wie Tokio und Osaka seien immer noch auf hohem Niveau, sagte Ministerpräsident Yoshihide Suga.