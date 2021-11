Für wen die zusätzliche Testpflicht bei einer Hospitalisierungsrate von 6 zutrifft, den alle anderen Länder jetzt schon überschreiten, ist dagegen nicht so eindeutig "Dies wird vor allem an Orten erfolgen, an denen das Infektionsrisiko aufgrund der Anzahl der Personen und der schwierigeren Einhaltung von Hygienemaßnahmen besonders hoch ist, insbesondere in Diskotheken, Clubs und Bars“, heißt es in den Beschlüssen.