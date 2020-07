Japan galt zwischenzeitlich als das Vorzeigeland in der Corona-Bekämpfung, jetzt aber steigen die Zahlen wieder an. Mehr als 10.000 Infizierte in Tokio, mehr als 26.000 bestätigte Fälle in ganz Japan und mehr als 1.000 Menschen sind an dem Virus gestorben. Am Mittwoch wurden mehr als 200 Infizierte in der Hauptstadt gemeldet, am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) mehr als 300. Das Virus ist zurück, die Angst vor der zweiten Welle auch.