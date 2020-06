Thomas Bach und Sebastian Coe

Quelle: reuters, Stoyan Nenov

Auf IOC-Präsident Thomas Bach wächst in der Frage nach einer Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio weiter der Druck. In einem Brief an Bach schrieb Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, dass die geplante Durchführung der Spiele (24.Juli bis 9.August) in diesem Sommer aufgrund der Coronakrise "weder machbar noch wünschenswert" sei.



Um den Weg für eine Verlegung ins kommende Jahr frei zu machen, signalisierte World Athletics Bereitschaft, die WM 2021 in Oregon zu verschieben. Die Titelkämpfe sind für den Zeitraum vom 6. bis 15.August 2021 geplant.