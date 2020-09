Hellmann sagte, die Zuschauerzahl an sich sei "das Unspannendste". In dem 33 Seiten starken Papier steckt so viel Sisyphusarbeit, dass es der Jurist mit einer "Übung am Hochreck" vergleicht. Absturzgefahr inklusive. "Das Gesundheitsamt geht einen mutigen Schritt. Kontaktminimierung und Fußball sind nicht unbedingt die besten Freude", weiß Eintracht-Justiziar Philipp Reschke. Eigentlich liegt die Obergrenze in Hessen für Veranstaltungen bei 250 Zuschauern. Nur wenn die Kontaktminimierung, der Infektionsschutz und die Nachverfolgbarkeit plausibel hinterlegt sind, können Ausnahmen erteilt werden.