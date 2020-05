Per Videocall wurden die Spieler verbunden, die Fans verfolgten die Duelle via Splitscreen. Für viele auch nebensächlich, dass der genaue Einschlagsort der Pfeile oft nur mit einer Lupe erkennbar war. Dabei war PDC-Vorstand Barry Hearn im Vorfeld einfach nur glücklich, "dass wir den Fans in diesen beispiellosen Zeiten Live-Darts liefern können."