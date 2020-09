Virologe Alexander Kekulé hält eine Fortsetzung der Fußball-Bundesliga im Mai für möglich. "Machbar ist alles", sagte der Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie am Universitätsklinikum Halle/Saale in der ZDF-Sendung das aktuelle sportstudio: "Man kann rein theoretisch sich überlegen, wie man die Bundesligaspieler speziell absichert, (...) und dafür sorgen, dass sie tatsächlich in der Lage sind zu spielen."