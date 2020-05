In den eigenen vier Wänden sei sportlich vieles möglich, findet Sophie Michels von Calisthenics Mainz e.V. - einer Gruppe, die mit dem eigenen Körpergewicht trainiert, am liebsten im Freien. "Für bestimmte Übungen findet sich immer ein Baum oder Mäuerchen", sagt die 29-Jährige. Auf Facebook und Instagram präsentiert die Gruppe ihre Übungen. "Wir zeigen, womit man so alles trainieren kann", zählt Michels Stühle, Tisch und Tür auf.