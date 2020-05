Die 3. Liga wird ihre Saison am 30. Mai fortsetzen und will die Spielzeit bis zum 4. Juli abschließen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit. Die Klubs waren bereits per E-Mail am späten Mittwochabend unterrichtet worden. Die noch ausstehende Genehmigung der Politik für den Spielbetrieb erwartet der DFB spätestens am kommenden Montag.