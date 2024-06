Dänemark trotzt England 1:1-Remis ab

England hat den vorzeitigen Gruppensieg bei der Fußball-EM aus der Hand gegeben und auch im zweiten Spiel viel vermissen lassen. Das Team von Trainer Gareth Southgate kam am Donnerstag in Frankfurt nicht über ein 1:1 (1:1) gegen Dänemark hinaus und muss damit weiter ein mögliches Achtelfinale gegen den furiosen Gastgeber Deutschland fürchten. Durch das 1:1 zwischen Slowenien und Serbien am frühen Abend ist das Rennen um den Achtelfinaleinzug in Gruppe C noch spannender geworden.