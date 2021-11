Am Tag nach dem kleinen Pfeile-Wunder musste Fabian Schmutzler wieder zurück in den Alltag. Schule stand auf dem Plan, nachdem der 16 Jahre junge Frankfurter am vergangenen Wochenende das Ticket in die große Darts-Welt gebucht hatte. Und mit dem Schulunterricht soll es bis zum WM-Turnier im Londoner Alexandra Palace (15. Dezember bis 3. Januar) auch möglichst störungsfrei weitergehen.