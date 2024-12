32. Darts-WM: Der "Ally Pally" spricht Deutsch

Darts in Deutschland ist populär. Bei der EM in Dortmund Ende Oktober war die Westfalenhalle an mehreren Tagen rappelvoll. Und dieser Tage machen sich tausende Pfeile-Fans auf den Weg nach London, um im Alexandra Palace in die einmalige Atmosphäre zwischen Karneval und Boxkampf einzutauchen. Fast ein Viertel aller WM-Tickets geht an deutsche Fans - wie seit Jahren.