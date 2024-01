16-Jähriger weiter stark: Littler bei Darts-WM im Halbfinale

Littler trifft nun auf Ex-Weltmeister Cross

Der 16 Jahre alte Engländer bezwang am Neujahrstag den Nordiren Brendan Dolan mit 5:1 und kämpft am Dienstagsabend gegen Ex-Weltmeister Rob Cross um den Einzug ins Endspiel.

Littler mit Startschwierigkeiten

Littler knüpfte am Montag an seine furiosen Auftritte im Alexandra Palace nahtlos an. Nach einem mäßigen Start gewann er sieben Legs in Folge und damit auch die ersten beiden Sätze - die Fans waren begeistert.