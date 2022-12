Zunächst spielen die 32 besten Spieler der Pro Tour gegen die 32 internationalen Qualifikanten. Die Top 32 der Weltrangliste steigen erst in der zweiten Runde ein. In der ersten und zweiten Runde wird nach dem Modus "best of 5 sets" gespielt, die Spieldauer steigt aber im Turnierverlauf schrittweise an: Das Finale gewinnt, wer sieben Sätze für sich entscheidet ("best of 13 sets").