Dank eines souveränen Auftritts steht der letzte Deutsche bei der Darts-WM in London, Ricardo Pietreczko, im Achtelfinale. "Pikachu", so sein Spitzname, war im Spiel gegen den Halbfinalisten des Vorjahres, Scott Williams, von Beginn an der bessere Spieler. Nur einen Satz gab der gebürtige Hannoveraner ab, zeigte sich vor allem in den entscheidenden Momenten nervenstark und ließ sich weder vom Londoner Publikum noch von seinem Gegner beeindrucken.