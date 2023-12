Darts-WM in London: Schindler und Co. sorgen für Furore

Mit dem Ende der besinnlichen Feiertage soll die deftige deutsche Darts-Dauerparty im Alexandra Palace nun so richtig in Schwung kommen. Nach dem grandiosen Rekord und mitreißenden Spielen fiebern Gabriel Clemens, Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Florian Hempel weiteren WM-Sternstunden entgegen - vier Deutsche in Runde drei, schon das gab es noch nie.

Hempel voller Selbstvertrauen

Das Quartett der Hoffnungsträger geht gegen englische Kontrahenten mit unterschiedlichen Vorzeichen in die nächsten Matches - doch unmöglich scheint in London beim vom Profiverband PDC organisierten gar nichts.

Trotz seiner Niederlage im Halbfinale der Darts-WM hat Gabriel Clemens Geschichte geschrieben. Heute kehrt er nach Hause zurück - und das Saarland steht Kopf. 05.01.2023 | 2:39 min

"Vielleicht ist das eine Warnung an die nächsten, dass sie die Matchdarts besser reinmachen", sagte Hempel grinsend. Am Donnerstag trifft er auf Stephen Bunting aus England.

Schindler trifft auf Williams

In der ersten Session nach der Weihnachtspause machen am heutigen Mittwoch die beiden deutschen Topspieler den Anfang. Als Erster muss Schindler ran, er hat von den vier deutschen Profis das vermeintlich leichteste Los, sollte aber gewarnt sein.

Chisnall ein echter Prüfstein für Clemens

"Pikachu" will unbekümmert bleiben

Der Letzte im Bunde ist WM-Debütant Pietreczko. Der 29-Jährige blieb in seinem Zweitrunden-Match gegen Callan Rydz cool, vor allem seine Unbekümmertheit auf der größtmöglichen Bühne war beim 3:2-Sieg bemerkenswert. Ähnlich abgeklärt will "Pikachu" auch in Runde drei auftreten, am Donnerstag wartet Top-Favorit Luke Humphries.