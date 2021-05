Kraus: "Es braucht dringend Veränderungen"

Ihre Forderung nach einer Frauenquote von 30 Prozent in bei Verbänden oder in Aufsichtsräten von Vereinen begründete sie damit, dass sonst so schnell keine Diversität erreicht werde – deshalb ist auch gleich der Zeithorizont bis 2024 konkret benannt. "Wir müssen die Veränderungsgeschwindigkeit erhöhen."