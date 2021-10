Die DEG spielte am vergangenen Dienstag jedoch noch bei den Kölner Haien (6:1). "Wir haben ein enges Testprotokoll und stehen ohnehin ständig in einem engen Austausch mit der Liga", sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter auf dpa-Anfrage. So habe man am Donnerstag turnusmäßig vor dem Spiel-Wochenende eine PCR-Testreihe durchgeführt. Am Freitag spielt der achtmalige Meister beim ERC Ingolstadt.