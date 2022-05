Der Vorjahreschampion aus Berlin gewann am Sonntag das zweite packende Playoff-Duell gegen München erst nach zweimaliger Verlängerung mit 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) und glich in der "Best of five"-Finalserie zum 1:1 aus. Das dritte Spiel findet bereits am Montag in Berlin statt.