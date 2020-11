Pausiert wird absehbar nur an Heiligabend, am ersten Weihnachtstag und Neujahr. Playoffs sind auch geplant, allerdings sollen diese Stand jetzt verkürzt mit maximal drei Spielen pro Serie stattfinden. Der genaue Spielplan soll in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden. Auf einen Absteiger, den es ursprünglich erstmals in der kommenden Saison wieder geben sollte, wird verzichtet.