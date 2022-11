An deutsche Staatsbürger sind bei dieser WM nach FIFA-Angaben nur 37.000 Tickets gegangen. 35.000 von den Käufern haben ihren Wohnsitz auch in Deutschland. Zum Vergleich: Für die WM 2014 in Brasilien gingen 56.000 Tickets an Deutsche, bei der WM 2018 in Russland immerhin 70.000.



Aktuell belegt der vierfache Weltmeister in der Rangliste der Abnehmerländer für die fast drei Millionen WM-Tickets nur den zehnten Platz. Führend sind hinter Katar die USA, Saudi-Arabien, England und Mexiko.