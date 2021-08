Die 45-jährige Hopfen wechselt von einem Consulting-Unternehmen zur DFL. Sie war zuvor unter anderem Vorsitzende der Verlagsgeschäftsführung der "Bild"-Gruppe beim Axel Springer Verlag und 2014 "Medienfrau des Jahres" in Deutschland. Ihr Vertrag läuft zunächst über drei Jahre bis zum 31. Dezember 2024. Seifert hatte im Oktober vergangenen Jahres seinen Abschied von der DFL angekündigt, zu der der 52-Jährige 2005 gekommen war.



Hopfen bedankte sich in der DFL-Mitteilung [die Mitteilung im Wortlaut] für das Vertrauen. Der deutsche Profifußball besitze eine große Tradition und sei tief in der Gesellschaft verankert.