Budapest freut sich auf zwei Heimspiele von Ungarns Nationalelf in der Puskas-Arena. Erlaubt wird sogar die volle Auslastung mit knapp mehr als 67.000 Zuschauern. Ob es verantwortungsbewusst ist, in Corona-Zeiten die Stadiontore gleich wieder zu so weit zu öffnen? Ungarns Nationaltorwart Peter Gulacsi sagte im "Kicker" dazu: "Die generelle Situation in Ungarn ist sehr gut. Von daher kann ich das gut nachvollziehen und unser Land verstehen: Es ist eine einmalige Gelegenheit."