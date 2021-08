Die "Ocean’s Seven" gelten als schwimmerisches Äquivalent zu den "Seven Summits" im Bergsteigen. Während im Bergsteigen die sieben höchsten Gipfel der Welt zu erklimmen sind, gilt es bei den "Ocean's Seven" sieben Meerengen zu durchschwimmen. Erfunden hat diese größte Herausforderung für Freiwasserschwimmer der US-Amerikaner Steven Munatones. Der erste Athlet, der die "Ocean's Seven" schaffte, war 2012 der Ire Stephen Redmond. André Wiersig schaffte es 2019 als 16. Finisher und bisher einziger Deutscher.