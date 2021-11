Einziger Wermutstropfen bei dem erfolgreichen Auftritt des DEB-Teams war die Kulisse von nur 2.678 Eishockey-Fans in Krefeld. Schon beim Spiel gegen Russland waren nur 1.560 Fans gekommen. Der DEB erklärt sich das Problem in erster Linie mit der verschärften Corona-Situation im Land; der Verband hatte am Wochenende aber eigentlich mit mehr Zuschauern gerechnet. DEB-Sportdirektor Christian Künast gab sich dennoch entspannt. "Jeder weiß, es ist keine einfache Zeit. Wir sind froh, dass überhaupt Zuschauer kommen können."