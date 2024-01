Handball-EM 2024: Deutschland verpasst Einzug ins Finale

Lange konnte das DHB-Team mit dem Weltmeister aus Dänemark mithalten, dann brachen die deutschen Handballer ein. Damit verpassten sie den Einzug ins EM-Finale im eigenen Land. 26.01.2024 | 6:55 min

Deutschlands Handballer haben die Sensation gegen Weltmeister Dänemark verpasst und sind bei ihrer Heim-EM trotz einer starken Leistung im Halbfinale ausgeschieden. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason verlor das Duell gegen den Topfavoriten in Köln mit 26:29 (14:12), zeigte dabei aber seine beste Vorstellung seit langer Zeit.

Statt um den ersten Titel seit EM-Gold 2016 spielt Deutschland nun am Sonntag (15.00 Uhr/ARD und Dyn) gegen den entthronten Europameister Schweden um Bronze - und das direkte Olympia-Ticket für Paris.

"Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr ganz den Zugriff auf die Dänen bekommen und auch einige Chancen liegengelassen", sagte Kapitän Johannes Golla im ZDF, "Ich bin trotzdem stolz auf den Kampf, den wir über 60 Minuten geliefert haben. An einem perfekten Tag ist ein Sieg drin. Jetzt wollen wir am Sonntag ein gutes Spiel um Platz drei machen und uns mit einer Medaille belohnen."