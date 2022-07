Popps Einlage machte deutlich, wie gut die Stimmung immer noch ist beim Rekordeuropameister, dessen Auftritt auch Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag auf der Ehrentribüne verfolgen wird. Gefeiert wird am Tag danach so oder so: Der Empfang am Frankfurter Römer kommt am Montag unabhängig davon zustande, ob die deutschen Fußballerinnen im neunten EM-Finale auch das neunte Mal gewinnen.