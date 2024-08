Deutschland Tour: Mads Pedersen gewinnt zweite Etappe

Der dänische Radprofi Mads Pedersen hat die zweite Etappe der Deutschland Tour gewonnen. Der Ex-Weltmeister gewann den Sprint und löste Jonathan Milan an der Spitze ab.

Der Ex-Weltmeister gewann am Freitag den Sprint des intensiven Tagesabschnitts über 174,6 km von Heilbronn nach Schwäbisch Gmünd und löste seinen italienischen Teamkollegen Jonathan Milan an der Spitze der Gesamtwertung ab.

Bester Deutscher wurde Ryans Teamkollege Jonas Rutsch (Erbach) als Siebter. In der Gesamtwertung führt Pedersen mit zwölf Sekunden Vorsprung auf Johannessen. Milan hatte am Mittwoch den Prolog und am Donnerstag die erste Etappe souverän im Sprint gewonnen.