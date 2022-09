Auch DFB-Direktor Oliver Bierhoff sah sich vor der Partie gegen Ungarn am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in Leipzig und dem Klassiker drei Tage später in Wembley gegen England zwangsläufig mit der Frage konfrontiert, ob der Knatsch in München eine Belastung sei. Seine Lösung: Hansi Flick. "Wenn er das macht wie bei den Bayern, kann er das gerne wiederholen", sagte Bierhoff und spielte auf die erfolgreiche Münchner Zeit des Bundestrainers mit sieben Titeln an.